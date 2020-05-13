Власти Москвы опровергли слухи о неточности в подсчете умерших от коронавируса

Информация о том, что в российской столице занижают показатели смертности среди заражённых коронавирусом не соответствует действительности. С таким комментарием выступила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Там подчеркнули, что город открыто публикует сведения о смертельных случаях на своих сайтах.

Причём, такие данные за апрель были обнародованы по инициативе самой Москвы еще до того, как это сделали федеральные структуры. В департаменте также подчеркнули, что сравнение показателей смертности в динамике за месяц некорректно и не может однозначно указывать на какие-либо тенденции.

Так, в апреле, по данным управления ЗАГС по Москве, выдано 11 846 свидетельств о смерти. Рост по сравнению с апрелем прошлого года составил 1 841 человек, однако в сравнении с тем же месяцем 2018 года - 985 человек, то есть в два раза меньше. В пресс-службе также уточнили, что окончательный диагноз во всех летальных случаях, когда есть подозрение на COVID-19, определяется по результатам обязательного патологоанатомического вскрытия. Всё проводится в полном соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения РФ.

Установлено, что из общего числа умерших в апреле текущего года 639 составляют пациенты, причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего - пневмония. Аналогичная ситуация со статистикой наблюдается и в других странах - смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности.

В департаменте здравоохранения уточнили, что даже если отнести все дополнительные смертельные случаи за апрель в городе к коронавирусу, смертность от COVID-19 всё равно будет чуть больше 3%. Это меньше официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне, где этот показатель составляет соответственно 10% и 23%.

