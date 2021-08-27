Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах

Митинг против закона об иноагентах, который хотел провести на Пушкинской площади профсоюз журналистов, не согласован столичными властями, сообщает РИА Новости.

Это решение объяснили ситуацией с коронавирусом и действующим в столице запретом на проведение публичных мероприятий.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» планировал провести митинг с участием до 500 человек 4 сентября на Пушкинской площади или на Никитском бульваре в центре Москвы.

На прошлой неделе в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, был включен телеканал «Дождь».

Генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева обещала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что это решение будет оспорено, добавив, что «мы продолжим работать, сколько сможем».

