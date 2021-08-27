Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах
Митинг против закона об иноагентах, который хотел провести на Пушкинской площади профсоюз журналистов, не согласован столичными властями, сообщает РИА Новости.
Это решение объяснили ситуацией с коронавирусом и действующим в столице запретом на проведение публичных мероприятий.
«Профсоюз журналистов и работников СМИ» планировал провести митинг с участием до 500 человек 4 сентября на Пушкинской площади или на Никитском бульваре в центре Москвы.
На прошлой неделе в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, был включен телеканал «Дождь».
Генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева обещала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что это решение будет оспорено, добавив, что «мы продолжим работать, сколько сможем».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Власти Москвы не согласовали митинг журналистов против закона о СМИ-иноагентах
- Талибы запретят в Афганистане музыку
- Поклонская не стала комментировать сообщения о возможном назначении послом в Кабо-Верде
- Российские военные провели учения в горах Таджикистана
- Трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса в Ярославле
- Глава Минобороны Казахстана решил уйти в отставку после взрывов на складах
- Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
- В Белом доме в ответ на требование об отставке Байдена призвали убить террористов
- Масштабную уязвимость обнаружили в облачном сервисе Microsoft
- СМИ: Германия «присвоила» Калининградскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru