Гендиректор «Дождя»: Продолжим работать, сколько сможем!

Наталья Синдеева отрицает зарубежное финансирование и обещает оспорить решение Минюста о внесении телеканала в реестр иноагентов.

В пятницу, 20 августа, стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал «Дождь». Также в реестре оказалось издание «Важные истории» и семь журналистов.

На вопросы Telegram-канала «Радиоточка НСН» о причинах внесения в список иноагентов, основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева ответила, что решение госоргана вызвало у нее серьезное удивление.

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«Это решение было неожиданным для нас, но не стало шоком. Мы продолжим работать, сколько сможем. Мы будем оспаривать решение Минюста. «Дождь» не финансируется из-за рубежа, у нас открытая финансовая отчетность на сайте. Кто будет следующим? Не знаю», - заявила она.

В рaзмещенном нa сaйте ведомствa реестре инострaнных средств мaссовой информaции, выполняющих функции инострaнного aгентa, появились девять новых позиций. В этом списке зa номером 35 теперь знaчится общество с огрaниченной ответственностью «Телекaнaл Дождь». Под номером 37 - юридическое лицо Istories fonds, зaрегистрировaнное в Лaтвийской Республике.

Ранее главный редактор телеканaлa Тихон Дзядко сообщил, что о внесении в реестр никого в редакции не уведомляли.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СМИМинюст РФИноагентыТелеканалыДождь
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