Гендиректор «Дождя»: Продолжим работать, сколько сможем!

В пятницу, 20 августа, стало известно, что Министерство юстиции РФ признало иностранными агентами телеканал «Дождь». Также в реестре оказалось издание «Важные истории» и семь журналистов.

На вопросы Telegram-канала «Радиоточка НСН» о причинах внесения в список иноагентов, основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева ответила, что решение госоргана вызвало у нее серьезное удивление.