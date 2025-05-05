В ночь с 4 на 5 мая энергетики «Россетей» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая. В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области. В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. Первые отключения электроэнергии начались поздно вечером 2 мая, а к часу ночи 3 мая более половины Подмосковья осталось без света. Стихия повалила свыше 1,5 тысячи деревьев, повреждены 199 автомобилей. Щетинин рассказал, как спасатели борюсь с природными чрезвычайными ситуациями.

«На случай самых различных ЧП есть телефон 112, который работает и в Москве, и в Подмосковье. При крупных природных чрезвычайных ситуациях собирается штаб из различных руководителей ведомств, они в соответствии с планом реагирования на данную чрезвычайную ситуацию начинают работать, предоставляя силы и средства на ликвидацию последствий. Также в этом плане есть разделение обязанностей - кто восстанавливает сети, кто подвозит топливо в случае необходимости, воду, продукты, если это наводнение, то нужно обеспечить переправы людей, эвакуацию, обеспечить местами временного размещения и так далее. Если это небольшая ЧС муниципального уровня, то она решается силой муниципалитета без привлечения крупных федеральных сил. Если эта ЧС выходит за квалификацию муниципалитета, то подключаются и область, и другие муниципалитеты», - сказал собеседник НСН.