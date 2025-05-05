Подмосковье может вновь остаться без света из-за мокрого снега
Перебои с электроснабжением в Подмосковье могут повториться с случае экстремального природного поведения, сказал НСН Сергей Щетинин.
Учитывая масштабы чрезвычайной ситуации с электроснабжением в Московской области, все восстанавливается довольно быстро, однако нельзя исключать повторения ситуации, заявил НСН заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.
В ночь с 4 на 5 мая энергетики «Россетей» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившемся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая. В общей сложности было восстановлено электроснабжение более 800 населенных пунктов Московской области. В полном объеме подано напряжение на все энергообъекты потребителей на западе и северо-западе Подмосковья. В городских округах Истра и Рузский ведется работа по переводу потребителей с резервной на штатную схему электроснабжения. Первые отключения электроэнергии начались поздно вечером 2 мая, а к часу ночи 3 мая более половины Подмосковья осталось без света. Стихия повалила свыше 1,5 тысячи деревьев, повреждены 199 автомобилей. Щетинин рассказал, как спасатели борюсь с природными чрезвычайными ситуациями.
«На случай самых различных ЧП есть телефон 112, который работает и в Москве, и в Подмосковье. При крупных природных чрезвычайных ситуациях собирается штаб из различных руководителей ведомств, они в соответствии с планом реагирования на данную чрезвычайную ситуацию начинают работать, предоставляя силы и средства на ликвидацию последствий. Также в этом плане есть разделение обязанностей - кто восстанавливает сети, кто подвозит топливо в случае необходимости, воду, продукты, если это наводнение, то нужно обеспечить переправы людей, эвакуацию, обеспечить местами временного размещения и так далее. Если это небольшая ЧС муниципального уровня, то она решается силой муниципалитета без привлечения крупных федеральных сил. Если эта ЧС выходит за квалификацию муниципалитета, то подключаются и область, и другие муниципалитеты», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае выпадения мокрого снега ближайшей ночью ситуации с отключением света могут повториться.
«Все решается, как мы видим сейчас, учитывая масштаб бедствия, все восстанавливается довольно быстро. Сейчас электроснабжение в большей части населенных пунктов Подмосковья восстановлено. Если будет налипание снега, если будет экстремальное природное поведение, то подобные ситуации могут повториться. Природа у нас сейчас довольно непредсказуема, такие ситуации весной - нонсенс. Однако они происходят», - отметил Щетинин.
Перебои с электроснабжением затронули 18160 человек, включая 4,5 тысячи детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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