Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии

По словам Ефимова, всего компаниям необходимо будет выполнить три условия для возобновления деятельности. В частности, передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки автомобилей в онлайн-режиме, передавать данные о водителях; предоставлять каждую неделю в Роспотребнадзор отчет о санитарных мероприятиях в рамках текущей ситуации с коронавирусом.

Заммэра отметил, что требования аналогичны тем, которые предъявляются к официальным такси. Он подчеркнул важность их выполнения в текущей ситуации с пандемией коронавируса, добавив, что в первую очередь они направлены на повышение безопасности поездок.





