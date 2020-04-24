Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии
Столичные власти разработали условия для возвращения к работе в период режима самоизоляции премиальных и люксовых такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.
По словам Ефимова, всего компаниям необходимо будет выполнить три условия для возобновления деятельности. В частности, передавать в Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы (ГИС ЕРНИС) треки автомобилей в онлайн-режиме, передавать данные о водителях; предоставлять каждую неделю в Роспотребнадзор отчет о санитарных мероприятиях в рамках текущей ситуации с коронавирусом.
Заммэра отметил, что требования аналогичны тем, которые предъявляются к официальным такси. Он подчеркнул важность их выполнения в текущей ситуации с пандемией коронавируса, добавив, что в первую очередь они направлены на повышение безопасности поездок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru