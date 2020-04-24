Московский такист избил пассажирку за нечитаемый QR-пропуск
В Москве таксист избил пассажирку из-за того, что не смог проверить у нее подлинность QR-кода для поездок по столице в условиях самоизоляции.
Инцидент записала камера наружного наблюдения, запись оказалась в распоряжении РЕН ТВ.
На видео мужчина силой вытаскивает девушку из машины, в результате пассажирка упала на землю. Затем девушка поднялась и попыталась дать сдачи таксисту, однако оппонент ударил ее по голове. Проходившие рядом прохожие в происходящее не вмешивались. Судя по всему, конфликт продолжался до тех пор, пока водитель такси не сел в машину и не уехал.
Пострадавшая была госпитализирована. У нее диагностировали ссадины на коленях в и области левой брови. Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.
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