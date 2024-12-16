Власти Ленобласти ввели выплату 100 тысяч рублей беременным студенткам

Беременные студентки Ленинградской области с 2025 года начнут получать единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности

Он уточнил, что претендовать на выплату могут женщины, обучающиеся по очной форме и вставшие на медучёт. Срок беременности должен быть не менее 12 недель.

Дрозденко добавил, что также власти Ленобласти будут помогать молодым родителям в возрасте до 35 лет с арендой жилья. При рождении первого ребёнка регион будет ежемесячно компенсировать половину стоимости аренды, но не более 14 тысяч рублей, а прирождении второго - 75% (до 21 тысячи рублей).

«Подписал постановления... Обе выплаты... без учёта критерия нуждаемости», - заключил губернатор.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплачивать по 100 тысяч рублей за рождение ребенка молодым мамам-студенткам в регионах, где смертность превышает рождаемость, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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