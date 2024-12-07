В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности

Претендовать на выплаты имеют права девушки, которые обучаются очно и живут на территории региона. За выплатами девушкам нужно будет обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.



В пресс-службе отметили, что мера направлена на улучшение демографической ситуации в регионе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение количества многодетных семей является приоритетом нового нацпроекта под названием «Семья», напоминают «Известия».

