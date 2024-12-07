В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности

Власти Орловской области с 1 января 2025 года начнут выплачивать по 100 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности, сообщили в пресс-службе местного департамента социальной защиты.

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Претендовать на выплаты имеют права девушки, которые обучаются очно и живут на территории региона. За выплатами девушкам нужно будет обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

В пресс-службе отметили, что мера направлена на улучшение демографической ситуации в регионе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение количества многодетных семей является приоритетом нового нацпроекта под названием «Семья», напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтудентыВыплатыОрловская ОбластьБеременностьМногодетные СемьиСемья

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