В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности
Власти Орловской области с 1 января 2025 года начнут выплачивать по 100 тысяч рублей студенткам, вставшим на учет по беременности, сообщили в пресс-службе местного департамента социальной защиты.
Претендовать на выплаты имеют права девушки, которые обучаются очно и живут на территории региона. За выплатами девушкам нужно будет обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
В пресс-службе отметили, что мера направлена на улучшение демографической ситуации в регионе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что увеличение количества многодетных семей является приоритетом нового нацпроекта под названием «Семья», напоминают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности
- В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии
- Минобороны России: ВСУ потеряли более 380 бойцов в Курской области за сутки
- Россиянин Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
- СМИ: Подросткам могут разрешить работать на тяжелых производствах
- Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Подольске
- Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год
- Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
- Российская армия взяла под контроль Берестки в ДНР
- Сирийские войска и ВКС России ударили по позициям террористов в Хомсе и Хаме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru