Власти Ленинградской области усилят в праздничные дни меры безопасности

Меры безопасности на транспорте и объектах критической инфраструктуры усилят, в частности, для защиты от угроз со стороны дронов.

Согласно поручению губернатора, коммунальные службы должны будут заняться формированием материально-технической базы, чтобы в случае аварий иметь возможность восстановить работу объектов ЖКХ. Будет проведена итоговая проверка готовности, а аварийные бригады коммунальных служб и 149 пожарных подразделений будут функционировать в круглосуточном режиме.

По словам Диденко, особое внимание уделят бесперебойной работе транспорта и безопасной перевозке детей в праздничные дни.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Петербурге накануне новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

