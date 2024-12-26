Власти Ленинградской области усилят в праздничные дни меры безопасности

Меры безопасности усилят в Ленинградской области во время праздничных выходных. Соответствующее распоряжение вынес глава региона Александр Дрозденко, сообщило издание РБК.

Уточняется, что особенно пристально за безопасностью будут следить на детских праздниках и массовых мероприятиях, а также на транспорте и объектах критической инфраструктуры.

На массовых мероприятиях и детских праздниках организуют круглосуточное дежурство медслужбы и спасателей, кроме того, на 15% увеличат количество полицейских.

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Меры безопасности на транспорте и объектах критической инфраструктуры усилят, в частности, для защиты от угроз со стороны дронов.

Согласно поручению губернатора, коммунальные службы должны будут заняться формированием материально-технической базы, чтобы в случае аварий иметь возможность восстановить работу объектов ЖКХ. Будет проведена итоговая проверка готовности, а аварийные бригады коммунальных служб и 149 пожарных подразделений будут функционировать в круглосуточном режиме.

По словам Диденко, особое внимание уделят бесперебойной работе транспорта и безопасной перевозке детей в праздничные дни.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Петербурге накануне новогодних праздников усилили меры антитеррористической безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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