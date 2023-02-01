Власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken

В ведомстве пояснили, что отмена связана с текстами артистов, которые «вредят духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона».

«Выступления артистов Инстасамка и Moneyken отменены... Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области», - сказали в министерстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила вовсе запретить в России концерты блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

