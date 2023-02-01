Власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken

Концерты рэп-исполнителей Инстасамка (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) в Курской области отменили, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

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В ведомстве пояснили, что отмена связана с текстами артистов, которые «вредят духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона».

«Выступления артистов Инстасамка и Moneyken отменены... Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области», - сказали в министерстве.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила вовсе запретить в России концерты блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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