Власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken
Концерты рэп-исполнителей Инстасамка (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) в Курской области отменили, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
В ведомстве пояснили, что отмена связана с текстами артистов, которые «вредят духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона».
«Выступления артистов Инстасамка и Moneyken отменены... Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодёжи и имени региона, идут вразрез с культурной политикой Курской области», - сказали в министерстве.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила вовсе запретить в России концерты блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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