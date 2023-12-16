Власти Курской области опровергли информацию об открытии аэропорта
16 декабря 202314:18
Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова опровергла информацию об открытии аэропорта в приграничном регионе.
"Пошла гулять информация, что мы открываем Курский аэропорт для гражданских судов. Обращаю внимание, что эта информация разумеется недостоверна", - отметила Анастасия Рубанова.
Ранее Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Аэропорт "Пашковский" был закрыт с февраля 2022 года. По предварительным данным, краснодарский аэропорт полнценно возобновит работу 25 декабря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru