Власти Курской области опровергли информацию об открытии аэропорта

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова опровергла информацию об открытии аэропорта в приграничном регионе.

Аэропорт Краснодара на отлично прошел проверку тестовым рейсом

"Пошла гулять информация, что мы открываем Курский аэропорт для гражданских судов. Обращаю внимание, что эта информация разумеется недостоверна", - отметила Анастасия Рубанова.

Ранее Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Аэропорт "Пашковский" был закрыт с февраля 2022 года. По предварительным данным, краснодарский аэропорт полнценно возобновит работу 25 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:АэропортКурская Область

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