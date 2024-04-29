Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования семьям сотрудников полиции из Зауралья, погибших при исполнении служебных обязанностей в Карачаево-Черкесии. Он заверил, что правительство региона окажет необходимую помощь их родственникам и курганскому УМВД.

У полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжелое состояние

«Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам», - написал Шумков в своем Telegram-канале.

Как сообщили в правительстве Курганской области, среди погибших - заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» подполковник Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов из УМВД по Кургану.

Инцидент произошел в результате вооруженного нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесской Республике. По данным МВД, пятеро нападавших были уничтожены на месте. Помимо двух погибших полицейских из Курганской области, ранения получили еще четверо правоохранителей.

Следственным управлением СК по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что личности убитых нападавших были установлены - это подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля в той же республике.

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ФОТО: РИА Новости
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