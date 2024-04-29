Власти Курганской области окажут помощь семьям погибших в КЧР полицейских

«Правительством региона будет оказана любая необходимая помощь УМВД и семьям погибших по всем вопросам», - написал Шумков в своем Telegram-канале.



Как сообщили в правительстве Курганской области, среди погибших - заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» подполковник Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов из УМВД по Кургану.



Инцидент произошел в результате вооруженного нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесской Республике. По данным МВД, пятеро нападавших были уничтожены на месте. Помимо двух погибших полицейских из Курганской области, ранения получили еще четверо правоохранителей.



Следственным управлением СК по Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что личности убитых нападавших были установлены - это подозреваемые в нападении на полицейских 22 апреля в той же республике.



