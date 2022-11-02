Власти Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

Поручение касается не только новогодней ночи, но и январских праздников, речь идёт концертах и фестивалях, больших театрализованных представлениях, за исключением мероприятий для детей.

«В новогоднем оформлении зданий, магазинов и витрин рекомендуется использовать уже имеющиеся в наличии декоративные и световые конструкции... в обычном режиме будут работать традиционные елочные базары», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти региона откажутся от закупки новогодних украшений и проведения масштабных праздничных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

