Власти Кубани отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил отменить в городах и районах региона массовые новогодние мероприятия и фейерверки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Поручение касается не только новогодней ночи, но и январских праздников, речь идёт концертах и фестивалях, больших театрализованных представлениях, за исключением мероприятий для детей.

«В новогоднем оформлении зданий, магазинов и витрин рекомендуется использовать уже имеющиеся в наличии декоративные и световые конструкции... в обычном режиме будут работать традиционные елочные базары», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти региона откажутся от закупки новогодних украшений и проведения масштабных праздничных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейерверкиКраснодарский КрайНовый Год
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