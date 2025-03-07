Власти Кубани опровергли слухи о стриптизе для учителей перед 8 марта

Как пояснили в пресс-службе региона, опубликованные кадры, на которых мужчины танцуют перед женщинами, не имеют отношения к учителям. В Министерстве образования Краснодарского края подчеркнули, что школы региона не проводили праздничных корпоративов, а видео является фрагментом шоу для взрослых, проведенного в одном из местных кафе еще 28 февраля.

Власти региона также уточнили, что данное событие не связано с образовательными учреждениями и является частным мероприятием, передает «Радиоточка НСН».

