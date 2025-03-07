Власти Кубани опровергли слухи о стриптизе для учителей перед 8 марта

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о том, что учителя станицы Петровской заказали эротическое шоу в преддверии Международного женского дня.

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась информация о якобы скандальном корпоративе педагогов, который вызвал возмущение местных жителей.

Главу филиала «Ставэлектросеть» попросили уволиться после стриптиза на корпоративе

Как пояснили в пресс-службе региона, опубликованные кадры, на которых мужчины танцуют перед женщинами, не имеют отношения к учителям. В Министерстве образования Краснодарского края подчеркнули, что школы региона не проводили праздничных корпоративов, а видео является фрагментом шоу для взрослых, проведенного в одном из местных кафе еще 28 февраля.

Власти региона также уточнили, что данное событие не связано с образовательными учреждениями и является частным мероприятием, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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