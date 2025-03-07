Власти Кубани опровергли слухи о стриптизе для учителей перед 8 марта
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг сообщения о том, что учителя станицы Петровской заказали эротическое шоу в преддверии Международного женского дня.
В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась информация о якобы скандальном корпоративе педагогов, который вызвал возмущение местных жителей.
Как пояснили в пресс-службе региона, опубликованные кадры, на которых мужчины танцуют перед женщинами, не имеют отношения к учителям. В Министерстве образования Краснодарского края подчеркнули, что школы региона не проводили праздничных корпоративов, а видео является фрагментом шоу для взрослых, проведенного в одном из местных кафе еще 28 февраля.
Власти региона также уточнили, что данное событие не связано с образовательными учреждениями и является частным мероприятием, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Кубани опровергли слухи о стриптизе для учителей перед 8 марта
- Прокуратура выявила нарушения в реконструкции АПП на границе с Латвией
- СМИ: SES, Hisdesat и Viasat ведут переговоры о предоставлении связи Украине
- МВД объявило блогера Митрошину в розыск после попытки скрыться от следствия
- Медведев предупредил о рисках распада страны из-за «коллективного расслабона»
- США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex
- Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не будет готов к миру
- Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей
- Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 40 тысяч рублей
- Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru