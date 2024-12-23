Главу филиала «Ставэлектросеть» попросили уволиться после стриптиза на корпоративе

Ранее в сети попали фото и видео с корпоратива в Минеральных Водах, где сотрудники местных электросетей развлекались под стриптиз-шоу в стиле БДСМ. Веселье разозлило местных жителей, которые периодически сталкиваются с перебоями в электроснабжении.

По словам Кайшева, стриптиз в оговорённую программу корпоратива не входил, и появление девушки стало для него сюрпризом. Он указал, что мог остановить праздник, но не стал, чтобы «люди повеселились».

Чиновник добавил, что не снимает с себя вины, однако своё увольнение считает несправедливым, так как его начальство не разобралось в подробностях. Он также призвал не увольнять людей, а предоставить им возможность «искупить вину» работой в выходные и праздники без оплаты.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе уволили чиновницу, которая пыталась получить взятку в виде пары кроссовок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

