Главу филиала «Ставэлектросеть» попросили уволиться после стриптиза на корпоративе
Глава филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» Сергей Кайшев в интервью RT заявил, что после скандала со стриптиз-шоу на корпоративе его попросили уволиться.
Ранее в сети попали фото и видео с корпоратива в Минеральных Водах, где сотрудники местных электросетей развлекались под стриптиз-шоу в стиле БДСМ. Веселье разозлило местных жителей, которые периодически сталкиваются с перебоями в электроснабжении.
По словам Кайшева, стриптиз в оговорённую программу корпоратива не входил, и появление девушки стало для него сюрпризом. Он указал, что мог остановить праздник, но не стал, чтобы «люди повеселились».
Чиновник добавил, что не снимает с себя вины, однако своё увольнение считает несправедливым, так как его начальство не разобралось в подробностях. Он также призвал не увольнять людей, а предоставить им возможность «искупить вину» работой в выходные и праздники без оплаты.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе уволили чиновницу, которая пыталась получить взятку в виде пары кроссовок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru