Власти Кубани опровергли информацию об эвакуации из Ейска

По его словам, в соцсетях и мессенджерах распространяется «очередной фейк».

«Не ведитесь на провокации! Всё, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Будьте бдительны!», - добавил Бублик.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию якобы о подготовке к эвакуации городов Алёшки и Скадовск, указав, что эти фейки распространяет украинская сторона, сообщает RT.

