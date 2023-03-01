Власти Кубани опровергли информацию об эвакуации из Ейска
Информация о якобы готовящейся эвакуации жителей Ейска не соответствует действительности. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.
По его словам, в соцсетях и мессенджерах распространяется «очередной фейк».
«Не ведитесь на провокации! Всё, что происходит в нашем районе, мною контролируется. Будьте бдительны!», - добавил Бублик.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию якобы о подготовке к эвакуации городов Алёшки и Скадовск, указав, что эти фейки распространяет украинская сторона, сообщает RT.
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