Власти Крыма выдали первые земельные участки участникам СВО

Вице-премьер республики Анна Анюхина заявила, что участки находятся в Сакском районе, получившие приказы граждане теперь могут заняться оформлением права собственности и приступить к строительству.

Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, в свою очередь, отметила, что коммуникации к выделенным участкам будут подведены за счёт республиканского бюджета.

В правительстве Крыма уточнили, что подготовленные к выдаче в Сакском районе участки находятся на территории Лесновского и Молочненского сельских поселений.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, сообщает RT.