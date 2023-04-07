Власти Крыма выдали первые земельные участки участникам СВО
Первые участники специальной военной операции (СВО) получили приказы о выдаче земельных участков на берегу Чёрного моря в Крыму, сообщает ТАСС.
Вице-премьер республики Анна Анюхина заявила, что участки находятся в Сакском районе, получившие приказы граждане теперь могут заняться оформлением права собственности и приступить к строительству.
Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич, в свою очередь, отметила, что коммуникации к выделенным участкам будут подведены за счёт республиканского бюджета.
В правительстве Крыма уточнили, что подготовленные к выдаче в Сакском районе участки находятся на территории Лесновского и Молочненского сельских поселений.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что работа по межеванию земельных участков для участников СВО будет ускорена, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru