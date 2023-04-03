Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

Президент Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам специальной военной операции и участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Новая структура призвана оказывать поддержку ветеранам боевых действий, участвовавшим в СВО, и лицам, которые принимали участие в боях «в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР» в составе Вооруженных сил и воинских формирований республик Донбасса с 11 мая 2014 года.

Также фонд «Защитники Отечества» будет помогать членам семей военных, погибших при выполнении задач или после увольнения со службы, если причиной смерти стало полученное в боевых действиях увечье или заболевание.

Учредитель фонда — правительство России, пишет RT. Структуру возглавит член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева. Главой наблюдательного совета назначен замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Сайт Кремля
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