Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников спецоперации

Новая структура призвана оказывать поддержку ветеранам боевых действий, участвовавшим в СВО, и лицам, которые принимали участие в боях «в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР» в составе Вооруженных сил и воинских формирований республик Донбасса с 11 мая 2014 года.

Также фонд «Защитники Отечества» будет помогать членам семей военных, погибших при выполнении задач или после увольнения со службы, если причиной смерти стало полученное в боевых действиях увечье или заболевание.

Учредитель фонда — правительство России, пишет RT. Структуру возглавит член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева. Главой наблюдательного совета назначен замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, отмечает телеканал «360».

