Власти Крыма опровергли ажиотажное подорожание цен на туристический отдых

Рост цен на отдых в крымских отелях и гостевых домах не превышает 15 процентов. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Крым Алексей Черняк, сообщает ТАСС.

Его заявление стало ответом на публикацию «Интерфаксом» данных туроператоров, которые сообщили о повышении стоимости номеров на территории Крыма на 5-100 процентов по сравнению с 2019 годом из-за увеличения спроса на фоне отсутствия невозможности у россиян выехать на отдых за границу.