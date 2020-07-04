Власти Крыма опровергли ажиотажное подорожание цен на туристический отдых

Рост цен на отдых в крымских отелях и гостевых домах не превышает 15 процентов. Об этом заявил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Крым Алексей Черняк, сообщает ТАСС.

Его заявление стало ответом на публикацию «Интерфаксом» данных туроператоров, которые сообщили о повышении стоимости номеров на территории Крыма на 5-100 процентов по сравнению с 2019 годом из-за увеличения спроса на фоне отсутствия невозможности у россиян выехать на отдых за границу.

Названа стоимость путешествия в Крым «дикарями»

«Если цены и поднялись, то только на 10–15% по сравнению с прошлым годом»,— заявил Алексей Черняк.

По данным председателя комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма, цены повышаются только за проживание в последних оставшихся номерах.

Напомним, курортный сезон в России начался с 1 июля. С этой же даты отели и гостиницы могут размещать постояльцев без предварительной обсервации по COVID-19, которая отменена 15 июня.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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