Названа стоимость путешествия в Крым «дикарями»
Стоимость самостоятельного путешествия семьи с одним-двумя детьми в Крым на неделю-полторы обойдется порядка 30 тысяч рублей - в зависимости от города, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.
Так, цена восьми ночей в комнате в гостевом доме или мини-отеле в Ялте обойдется путешественникам у в 30 тысяч рублей, в Судаке ― 21 тысячу рублей, в Евпатории ― 25 тысяч рублей за десять ночей, в Севастополе за такое же время - 19,4 тысячи рублей.
Отмечается, что в цены не вошли траты на дорогу и питание, уточняет Lenta.ru.
Ранее «Интерфакс» опросил экспертов тур-отрасли, которые пришли к выводу, что в Крыму наблюдается ажиотажный рост цен на проживание в отелях и домах отдыха, а также в частном секторе в связи с потоком желающих отдохнуть россиян, которые не могут на отдых за границу. По мнению туропрераторов, ценовая политика не изменится, пока не схлынет.
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