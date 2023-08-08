Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Октябрьском и Джанкое
8 августа 202313:06
Советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале заявил, что звуки взрывов, которые слышны в посёлке Октябрьское а также Джанкое - это утилизация боеприпасов в селе Вольное.
По его словам, ситуация находится под контролем специальных служб.
«Доверяем только официальным источникам. Враг продолжает информационные вбросы», - написал Крючков.
Ранее в СМИ появилась информация, что на одной из погранзастав в Ленинском районе Крыма сдетонировало самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru