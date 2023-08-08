Власти Крыма объяснили звуки взрывов в Октябрьском и Джанкое

Советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале заявил, что звуки взрывов, которые слышны в посёлке Октябрьское а также Джанкое - это утилизация боеприпасов в селе Вольное.

Движение на Крымском мосту временно перекрыли

По его словам, ситуация находится под контролем специальных служб.

«Доверяем только официальным источникам. Враг продолжает информационные вбросы», - написал Крючков.

Ранее в СМИ появилась информация, что на одной из погранзастав в Ленинском районе Крыма сдетонировало самодельное взрывное устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтилизацияВзрывКрым

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