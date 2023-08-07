Движение на Крымском мосту временно перекрыли

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Информации о причинах временного перекрытия движения нет.

Танкер в Керченском проливе 5 августа получил повреждения в результате атаки со стороны Украины.

Киев в ночь на 17 июля атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная часть, погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».

