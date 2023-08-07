Движение на Крымском мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту вечером в понедельник временно перекрыли, сообщается в Telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на переправе.

Советник главы Крыма: Взрывов в районе Крымского моста не было

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Информации о причинах временного перекрытия движения нет.

Танкер в Керченском проливе 5 августа получил повреждения в результате атаки со стороны Украины.

Киев в ночь на 17 июля атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная часть, погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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