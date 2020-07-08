Власти Крыма не станут возвращать «коронавирусные» ограничения

Возврат к прежним ограничениям, вводившимся в Крыму из-за вспышки коронавируса COVID-19, возможен лишь в теории, заявил глава региона Сергей Аксёнов. На практике этого не будет, поскольку откат к ограничениям для туристического бизнеса повлечёт ещё большие последствия, сказал он.

По словам Аксёнова, власти понимают, что коронавирус не исчезнет, однако считают, что нужно учить выживать с теми реалиями, которые есть, передаёт «Интерфакс».

Весной в Крыму действовало правило обязательной обсервации для приезжающих, позже оно было отменено. Как отмечает КИА, с 1 июля на полуострове сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Кинотеатры и театры остаются закрытыми.

Аксёнов добавил, что местная система здравоохранения готова помогать заразившимся: из 956 резервных коек заполнено менее 10%. Власти Крыма не отмечают массовых вспышек коронавируса среди туристов.

