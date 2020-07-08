Власти Крыма не станут возвращать «коронавирусные» ограничения
Возврат к прежним ограничениям, вводившимся в Крыму из-за вспышки коронавируса COVID-19, возможен лишь в теории, заявил глава региона Сергей Аксёнов. На практике этого не будет, поскольку откат к ограничениям для туристического бизнеса повлечёт ещё большие последствия, сказал он.
По словам Аксёнова, власти понимают, что коронавирус не исчезнет, однако считают, что нужно учить выживать с теми реалиями, которые есть, передаёт «Интерфакс».
Весной в Крыму действовало правило обязательной обсервации для приезжающих, позже оно было отменено. Как отмечает КИА, с 1 июля на полуострове сняты ограничения на работу аквапарков, СПА-комплексов и саун. Кинотеатры и театры остаются закрытыми.
Аксёнов добавил, что местная система здравоохранения готова помогать заразившимся: из 956 резервных коек заполнено менее 10%. Власти Крыма не отмечают массовых вспышек коронавируса среди туристов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Памфилова пообещала разоблачать «политических содержанок»
- «Это вопрос двусторонних отношений»: Матвиенко – о ситуации с открытием границ
- Кинотеатры в Москве могут возобновить работу с 1 августа
- Власти Крыма не станут возвращать «коронавирусные» ограничения
- Правозащитники призвали простить штрафы за нарушение самоизоляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru