Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе затопления Анапы
Власти Краснодарского края назвали ложной распространяемую в социальных сетях информацию об угрозе затопления Анапы. Об этом сообщает «Интерфакс».
В региональном оперативном штабе Краснодарского края отметили, что ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию о прорыве дамбы в станице Раевской и хлынувшем потоке воды в направлении Анапы.
Согласно заявлению штаба, дамбы нет в станице с 2015 года, а «лишняя» вода из реки Маската уходит в русло реки Анапка, а после - в море. Отмечается, что ситуация постоянно контролируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru