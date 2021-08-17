Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе затопления Анапы

Власти Краснодарского края назвали ложной распространяемую в социальных сетях информацию об угрозе затопления Анапы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В региональном оперативном штабе Краснодарского края отметили, что ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию о прорыве дамбы в станице Раевской и хлынувшем потоке воды в направлении Анапы.



Согласно заявлению штаба, дамбы нет в станице с 2015 года, а «лишняя» вода из реки Маската уходит в русло реки Анапка, а после - в море. Отмечается, что ситуация постоянно контролируется.





