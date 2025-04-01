Власти Краснодарского края будут выплачивать 250 тысяч рублей беременным школьницам

В Краснодарском крае будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. Текст постановления есть в распоряжении НСН, но не опубликован на сайте администрации края.

Из текста постановления губернатора Краснодарского края следует, что выплата положена всем лицам женского пола, которые родили ребенка на территории региона и зарегистрированы там не менее трех лет на момент рождения ребенка.

Губернатор Орловской области заявил, что в регионе нет беременных школьниц

Также уточняется, что выплата будет осуществляться за счет бюджета Краснодарского края и не повлияет на возможность получения других мер социальной поддержки.

При этом в самой администрации Краснодарского края заявили «Радиоточке НСН», что не рассылали такое постановление.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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