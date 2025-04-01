Власти Краснодарского края будут выплачивать 250 тысяч рублей беременным школьницам

В Краснодарском крае будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. Текст постановления есть в распоряжении НСН, но не опубликован на сайте администрации края.

Из текста постановления губернатора Краснодарского края следует, что выплата положена всем лицам женского пола, которые родили ребенка на территории региона и зарегистрированы там не менее трех лет на момент рождения ребенка.