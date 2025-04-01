Власти Краснодарского края будут выплачивать 250 тысяч рублей беременным школьницам
В Краснодарском крае будут выплачивать «поощрение беременным школьницам» в размере 250 тысяч рублей. Текст постановления есть в распоряжении НСН, но не опубликован на сайте администрации края.
Из текста постановления губернатора Краснодарского края следует, что выплата положена всем лицам женского пола, которые родили ребенка на территории региона и зарегистрированы там не менее трех лет на момент рождения ребенка.
Также уточняется, что выплата будет осуществляться за счет бюджета Краснодарского края и не повлияет на возможность получения других мер социальной поддержки.
При этом в самой администрации Краснодарского края заявили «Радиоточке НСН», что не рассылали такое постановление.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выплачивать 100 тысяч рублей беременным школьницам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внук Зюганова объяснил свою госпитализацию плановым обследованием
- Уголовное дело возбуждено после гибели рабочих в шахте «Уралкалия» в Березниках
- Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
- В Малайзии не менее 30 человек пострадали из-за пожара на газопроводе
- Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи
- Алиханов: В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти на $500 миллионов
- Власти Краснодарского края будут выплачивать 250 тысяч рублей беременным школьницам
- СМИ: Внука Геннадия Зюганова госпитализировали в Москве
- Глава МИД КНР назвал русских сильной и выносливой нацией
- СМИ: Россиянин разбился мотоцикле на Пхукете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru