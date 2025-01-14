Власти Казахстана ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов

С 1 января 2025 года в России у ряда банковских карт Mastercard и Visa закончился срок действия сертификатов безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка РФ.

По данным источника, такие карты могут не сработать в некоторых банкоматах, но операции по ним можно продолжить выполнять. Известно, что Банк России, Национальная система платежных карт и российские финансовые организации заранее позаботились о том, чтобы операции по таким картам могли осуществляться по-старому. Отмечается, что лишь 1% от всех терминалов, функционирующих в России, не сможет принимать карты Mastercard и Visa с истекшими сертификатами безопасности, передает «Радиоточка НСН».

