Власти Казахстана ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов
Казахстан ограничили срок действия банковских карт для нерезидентов, сообщили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики.
Регулятор уточнил, что теперь карта будет открываться лишь на год, при этом на карты, открытые ранее, мера не будет распространяться. Также власти страны предусмотрели категории-исключения, например, ограничения не коснутся предпринимателей. При этом не уточняется, как банки будут принимать это решение.
С 1 января 2025 года в России у ряда банковских карт Mastercard и Visa закончился срок действия сертификатов безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка РФ.
По данным источника, такие карты могут не сработать в некоторых банкоматах, но операции по ним можно продолжить выполнять. Известно, что Банк России, Национальная система платежных карт и российские финансовые организации заранее позаботились о том, чтобы операции по таким картам могли осуществляться по-старому. Отмечается, что лишь 1% от всех терминалов, функционирующих в России, не сможет принимать карты Mastercard и Visa с истекшими сертификатами безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru