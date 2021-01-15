Власти Канады назвали даты слушаний по выдаче экс-нациста Оберлендера

Власти Канады анонсировали февральские слушания о депортации бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Следственный комитет России считает его причастным к геноциду в 1942 году в Ейске. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Совета по иммиграции и беженцам Канады Анна Пейп.

Дело о геноциде возбудили в России после того, как ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве детей в Ейске. В результате операции СС в местном детдоме погибли 214 детей.