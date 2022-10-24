Новый детский сад откроют в Бирюлево Восточном в 2023 году

Детский сад на 140 мест строят в столичном районе Бирюлево Восточное. Его открытие состоится в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители завершили монолитные работы», - сказал Загрутдинов.

Также завершены работы по устройству кровли здания. Строители приступили к работам по устройству фасада.

Загрутдинов напомнил, что в Южном округе Москвы сейчас строятся четыре образовательных объекта. Так, детские сады и школы появятся в районах Чертаново Южное и Чертаново Северное.

Всего с начала года в Москве были открыты 10 образовательных учреждений на 2800 мест.

