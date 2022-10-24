Новый детский сад откроют в Бирюлево Восточном в 2023 году
Детский сад на 140 мест строят в столичном районе Бирюлево Восточное. Его открытие состоится в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Строители завершили монолитные работы», - сказал Загрутдинов.
Также завершены работы по устройству кровли здания. Строители приступили к работам по устройству фасада.
Загрутдинов напомнил, что в Южном округе Москвы сейчас строятся четыре образовательных объекта. Так, детские сады и школы появятся в районах Чертаново Южное и Чертаново Северное.
Всего с начала года в Москве были открыты 10 образовательных учреждений на 2800 мест.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- Лавров: Россия будет укреплять сотрудничество с исламским миром
- «Угроза налицо». Песков оценил недоверие Запада к предупреждению РФ
- Останина предложила исключить пособия мобилизованным из расчета нуждаемости
- Минобороны РФ заявило об отражении атак ВСУ на четырёх направлениях
- Песков: Общей тенденции в исчезновении книг некоторых писателей нет
- Россия уведомила ООН и ОБСЕ о военном положении в четырех регионах
- Двух задержанных за подготовку теракта в Пятигорске арестовали на два месяца
- В Курской области усилят контроль на основных магистралях региона
- Памятники Ушакову и Суворову исчезли в Херсоне. Видео
- Власти: Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru