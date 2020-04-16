Власти Калининградской области выделят по 50 тыс. рублей желающим открыть свой бизнес

Правительство Калининградской области установило финансовую помощь жителям региона в размере 50 тысяч рублей в случае желания открыть свой бизнес. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, мера принята в целях минимизации влияния пандемии коронавируса на экономики области. Отмечается, что воспользоваться помощью смогут только те, кто зарегистрирован в органах службы занятости.

Новая мера поддержки доступна с 16 апреля. Выплата предоставляется единовременно. На эти цели из бюджета правительства области в 2020 году выделено 15 млн рублей.

Накануне сообщалось, что в Калининградской области ужесточили правила передвижения по городу в условиях пандемии коронавируса с 16 апреля.

