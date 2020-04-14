В Калининградской области с 16 апреля ужесточат контроль за передвижением

Власти Калининградской области объявили об изменении правил передвижения по городу в условиях пандемии коронавируса. Нововведения вступят в силу 16 апреля, сообщает РБК.

Соответствующий указ подписал губернатор области. Так, начиная с ближайшего четверга, жители области должны будут при передвижении по городу предъявить документ, подтверждающий их поход на работу. Такую справку должен оформить сотрудникам работодатель по утверждённой региональным правительством форме. При этом у граждан обязательно должен быть с собой паспорт.

Отмечается, что использование справок, а также других документов, разрешающих передвижение по городу - удостоверение военнослужащего, государственных и муниципальных служащих, редакционное удостоверение и других - возможно только для выполнения служебных обязанностей.



Кроме того, согласно новым правилам, детям до 14 лет нельзя находится на улице без сопровождения взрослых.

