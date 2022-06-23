Италия призвала созвать внеочередной саммит по энергетике ЕС
23 июня 202220:54
Власти Италии призвали созвать внеочередной саммит по энергетике в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.
Отмечается, что предложение было поддержано рядом стран, в числе которых Франция.
Страны Евросоюза 23 июня начали встречу, в ходе которой, в частности, будет обсуждаться предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru