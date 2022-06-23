Италия призвала созвать внеочередной саммит по энергетике ЕС

Отмечается, что предложение было поддержано рядом стран, в числе которых Франция.

Страны Евросоюза 23 июня начали встречу, в ходе которой, в частности, будет обсуждаться предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.





