Италия призвала созвать внеочередной саммит по энергетике ЕС

Власти Италии призвали созвать внеочередной саммит по энергетике в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянские СМИ.

Шольц объявил о необходимости реформ в Евросоюзе

Отмечается, что предложение было поддержано рядом стран, в числе которых Франция.

Страны Евросоюза 23 июня начали встречу, в ходе которой, в частности, будет обсуждаться предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: esteri.it
ТЕГИ:ЕвросоюзИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры