Власти ХМАО устроили модное дефиле с женами бойцов СВО

По словам губернатора, участницы показа демонстрировали коллекцию дизайнерской одежды в стиле милитари «Жду. Люблю. Югра». Дефиле стало продолжением одноименного выставочного фотопроекта, который повествует об историях дочерей, матерей и жен участников СВО из ХМАО — Югры. Комарова добавила, что каждое изделие создавалось в соавторстве с участницами фотопроекта.

Глава региона подчеркнула, что одна из участниц дефиле, потерявшая в ходе СВО сына, — Люция Нурмухаметова — чтобы пройтись по подиуму, преодолела много километров. Она мотивировала это тем, что стремилась через проект передать рассказ о своем сыне и соприкоснуться с ним.

Губернатор поблагодарила всех участниц дефиле в конце своего поста.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина исполнила вместе с супругой военнослужащего Лидией Яструб песню «Секунду назад». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

