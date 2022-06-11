Более 800 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в упрощенном порядке

Более 800 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

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«Согласно ведомственной статистической отчетности, с апреля 2019 года по настоящее время <...> на основании указа президента РФ от 24 апреля 2019 года гражданство Российской Федерации приобрело более 800 тыс. человек», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что были отклонены менее 1% заявлений о приеме в российское гражданство. Работа по предоставлению жителям ДНР и ЛНР гражданства России продолжается.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Гражданство РФЛНРДНРДонбасс
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