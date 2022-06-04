Власти Херсонской области сообщили о блокировке украинских банковских счетов в регионе

Как сообщил представитель ВГА, местные жители не могут снять деньги с карт, банкоматы не работают после отключения украинской стороной связи и интернета.

«Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Чиновник сообщил, что в ближайшее время в Херсонской области заработают банки, интегрированные в российскую финансовую систему.

