Власти Херсонской области пообещали продолжить интеграцию с Россией

Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Боррель: Европа не признает паспорта РФ, выданные в Херсонской и Запорожской областях

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не признает российские паспорта, выданные жителям Херсонской и Запорожской областей.

«Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России», — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Чиновник пообещал, что сам в ближайшее время получит российское гражданство и будет «гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:РегионыУкраинаРоссияГражданство РФ
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