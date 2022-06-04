Власти Херсонской области пообещали продолжить интеграцию с Россией
Херсонская область продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию Евросоюза. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что ЕС не признает российские паспорта, выданные жителям Херсонской и Запорожской областей.
«Наш регион станет составной частью Российской Федерации, и этому никому не под силам помешать. Российские паспорта выдавались и будут выдавать в области. Все больше жителей Херсонщины будут становиться гражданами России», — заявил Стремоусов в беседе с РИА Новости.
Чиновник пообещал, что сам в ближайшее время получит российское гражданство и будет «гордиться этим и понимать, что я гражданин свободного государства, в котором моя культура и ценности являются стойкими».
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