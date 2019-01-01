Власти Харькова вернули имя маршала Жукова городскому проспекту

Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени маршала Победы Георгия Жукова. В поддержку решения на сессии в среду, 19 июня проголосовало 59 депутатов, 13 высказались против, сообщает RT, ссылаясь на «Интерфакс-Украину».

Решение также предусматривает, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице, которая появится на отрезке от Рымарской до Клочковской.

Кроме того, на сессии мэр Харькова Геннадий Кернес и народный депутат Евгений Мураев заявили, что снесенный 2 июня украинскими националистами памятник Жукову будет восстановлен.

Напомним, что в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение о переименовании ряда городских объектов, эти меры коснулись проспекта маршала Жукова и одноимённой станции метро. А в мае 2019 года в администрацию начали поступать петиции с требованием вернуть проспекту и станции прежнее название.

