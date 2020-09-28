Власти европейских стран заявляют об очередной вспышке заболеваемости COVID-19

В Европе фиксируют очередную вспышку корнавирусной инфекции. Самая непростая обстановка в Испании – там ощущается дефицит медиков, а темпы прироста заболеваемости напоминают весенние. Напряжённая ситуация складывается также в Италии и Великобритании.

Комендантский час введен и в Чехии – там почти 3 тысячи случаев в сутки. Самый пострадавший регион – Прага.

В России также отмечен резкий подъём выявленных случае инфицирования новым коронавирусом. За последние сутки это число составило 8 135 – максимальное значение с 16 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По количеству новых заражений за 24 часа лидирует Москва - 2 217 случаев, на втором месте идёт Санкт-Петербург - 237, Московская область - 212.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,6% от общего числа заразившихся. В столице РФ за сутки вылечились 942 пациента. В обще сложности из московских больниц выписаны 246 074 человека, переболевшие COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе c 28 сентября ряда профилактических мер в связи с остом числа идентифицированных случаев коронавируса, а также ожидаемым увеличением простудных заболеваний. С сегодняшнего дня горожанам старше 65 лет и москвичам, имеющим хронические заболевания, рекомендовано без необходимости не выходить из дома, временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми.

В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки. В общественных местах также нужно держать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях.

