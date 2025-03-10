Власти Дагестана попросили отменить блокировку Telegram в регионе

Власти Дагестана обратились к федеральным ведомствам с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республики. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства цифрового развития региона.

В сообщении подчеркнули, что общественно-политическая обстановка в Дагестане остается стабильной, поэтому длительное ограничение доступа к одному из самых популярных каналов связи, по мнению местных властей, нецелесообразно.

В Дагестане и Чечне временно заблокировали мессенджер Telegram

В региональном министерстве заявили, что блокировка мессенджера осложняет коммуникацию и вынуждает пользователей обращаться к сторонним VPN-сервисам, что, в свою очередь, повышает риски утечек персональных данных и нарушений конфиденциальности.

Власти выразили надежду, что ситуация будет пересмотрена, с учетом актуальных условий в республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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