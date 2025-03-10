Власти Дагестана попросили отменить блокировку Telegram в регионе

Власти Дагестана обратились к федеральным ведомствам с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram на территории республики. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства цифрового развития региона.

В сообщении подчеркнули, что общественно-политическая обстановка в Дагестане остается стабильной, поэтому длительное ограничение доступа к одному из самых популярных каналов связи, по мнению местных властей, нецелесообразно.