В Дагестане и Чечне временно заблокировали мессенджер Telegram

По его словам, такое решение было принято из соображений информационной безопасности. Он отметил, что блокировка стала результатом беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, участники которых пользовались Telegram.



Гамзатов отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы». Сроки разблокировки мессенджера он не уточнил.

Ранее в Общественной палате высказались за блокировку Google в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

