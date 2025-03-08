В Дагестане и Чечне временно заблокировали мессенджер Telegram

Мессенджер Telegram заблокировали на территории Чечни и Дагестана, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

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По его словам, такое решение было принято из соображений информационной безопасности. Он отметил, что блокировка стала результатом беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, участники которых пользовались Telegram.

Гамзатов отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы». Сроки разблокировки мессенджера он не уточнил.

Ранее в Общественной палате высказались за блокировку Google в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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