В Дагестане и Чечне временно заблокировали мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram заблокировали на территории Чечни и Дагестана, сообщил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.
По его словам, такое решение было принято из соображений информационной безопасности. Он отметил, что блокировка стала результатом беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года, участники которых пользовались Telegram.
Гамзатов отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы». Сроки разблокировки мессенджера он не уточнил.
Ранее в Общественной палате высказались за блокировку Google в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru