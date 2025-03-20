Власти Череповца «заблюрили» лицо участника СВО, претендующего на пост мэра

В Череповце конкурсная комиссия выбрала пятерых кандидатов на пост главы города. Как пишет «Подъем», сообщение об этом было сопровождено фотографией, на которой было размыто лицо одного из претендентов.

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В городской администрации пояснили изданию, что это было сделано по просьбе самого кандидата, который является участником спецоперации.

«Сам он отказался комментировать эту просьбу и скинул ссылку на закон. Мы заблюрили... Будет мэром, наверное, расторгнет контракт, прекратит службу, уволится и будет публичным человеком», - отметили в мэрии.

Ранее в Свердловской области победительница выборов мэра города Берёзовский не пришла на свою инаугурацию, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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