Власти Череповца «заблюрили» лицо участника СВО, претендующего на пост мэра

В городской администрации пояснили изданию, что это было сделано по просьбе самого кандидата, который является участником спецоперации.

«Сам он отказался комментировать эту просьбу и скинул ссылку на закон. Мы заблюрили... Будет мэром, наверное, расторгнет контракт, прекратит службу, уволится и будет публичным человеком», - отметили в мэрии.

Ранее в Свердловской области победительница выборов мэра города Берёзовский не пришла на свою инаугурацию, сообщает RT.

