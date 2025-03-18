Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы НАО

Предыдущий губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке 18 марта, заявив, что переходит на другую работу. В указе президента сказано, что отставка была принята по собственному желанию, а Гехт назначена временно исполняющей обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы региона.

Гехт начинала карьеру в Челябинской области, занимала высокие должности в местных органах власти и была сенатором от региона, передает «Радиоточка НСН».

