Путин назначил Ирину Гехт временно исполняющей обязанности главы НАО
Президент России Владимир Путин назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.
Гехт в свою очередь отметила важность работы в этом регионе, который является значимой ресурсной базой страны и частью стратегии развития Арктики. Путин подчеркнул, что это ответственная позиция, требующая постоянного взаимодействия с людьми.
Предыдущий губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке 18 марта, заявив, что переходит на другую работу. В указе президента сказано, что отставка была принята по собственному желанию, а Гехт назначена временно исполняющей обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы региона.
Гехт начинала карьеру в Челябинской области, занимала высокие должности в местных органах власти и была сенатором от региона, передает «Радиоточка НСН».
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