Власти Челябинска направили поздравительное письмо умершему ветерану
Скончавшаяся труженица Тыла из Челябинска Хадия Сафина получила поздравительное письмо от властей, сообщает РИА Новости.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось письмо за подписью челябинского губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой. Они были направлены Сафиной, которая скончалась еще в январе 2021 года.
В министерстве социальных отношений Челябинска заявили, что списки ветеранов для поздравлений составляют территориальные управления соцзащиты, после чего их сверяют с информацией Пенсионного фонда России и ЗАГСа через единую госинформационную систему. Из-за технического сбоя данные о труженице Тыла Хадие Сафиной в систему не поступили.
В министерстве выразили сожаление о случившемся.
Тем временем, 96-летний ветеран из Красноярского края просит родных найти ему невесту. Алексей Хрулев, пережив смерть двух жен, решил найти новую спутницу жизни
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