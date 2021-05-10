Власти Челябинска направили поздравительное письмо умершему ветерану

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось письмо за подписью челябинского губернатора Алексея Текслера и главы города Натальи Котовой. Они были направлены Сафиной, которая скончалась еще в январе 2021 года.

В министерстве социальных отношений Челябинска заявили, что списки ветеранов для поздравлений составляют территориальные управления соцзащиты, после чего их сверяют с информацией Пенсионного фонда России и ЗАГСа через единую госинформационную систему. Из-за технического сбоя данные о труженице Тыла Хадие Сафиной в систему не поступили.

В министерстве выразили сожаление о случившемся.

Тем временем, 96-летний ветеран из Красноярского края просит родных найти ему невесту. Алексей Хрулев, пережив смерть двух жен, решил найти новую спутницу жизни

