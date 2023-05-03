Власти Брянской области отменили парадные шествия в День Победы

Он отметил, что главное - это безопасность граждан, и поэтому «провести праздник так, как хотелось бы», в этом году не удастся.

«Несмотря на отмену массовых праздничных мероприятий, наши ветераны не останутся без внимания. Основными мероприятиями, посвященными 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станут традиционные поздравления ветеранов во дворах», - написал он.

Богомаз также добавил, что состоятся церемонии возложения венков и цветов к памятникам воинской славы и воинским захоронениям, торжественный митинг «Нам жить и помнить!».

Ранее в МЧС России заявили, что в результате взрыва на железной дороге в Брянской области с рельсов сошли 26 вагонов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

