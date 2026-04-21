Россиянам рассказали, где можно отпраздновать День Победы
Частью празднования Дня Победы для россияне могут стать поездки в места боевой славы и города-герои. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
По его словам, можно съездить в Волгоград, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Минск и Брест, причём не только на российских туристических поездах.
«Если вы до сих пор не были на Мамаевом кургане, у мемориалов Ржева или Курска, не стояли в Брестской крепости... рассмотрите для себя и своей семьи такую поездку», - указал парламентарий.
Тарбаев добавил, что после такой поездки «слова окажутся лишними».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет рада видеть на праздновании Дня Победы широкий круг гостей из дружественных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали, где можно отпраздновать День Победы
