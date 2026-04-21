Иран не решил, поедет ли на переговоры с США в Пакистан

Иранские власти пока не приняли окончательного решения об участии в переговорах с США, которые планируется провести в Пакистане. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает гостелерадиокомпания IRIB.

По словам дипломата, вопрос остается открытым из-за противоречивых сигналов и действий со стороны Вашингтона, которые в Тегеране считают неприемлемыми.