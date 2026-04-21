Иран не решил, поедет ли на переговоры с США в Пакистан

Иранские власти пока не приняли окончательного решения об участии в переговорах с США, которые планируется провести в Пакистане. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает гостелерадиокомпания IRIB.

По словам дипломата, вопрос остается открытым из-за противоречивых сигналов и действий со стороны Вашингтона, которые в Тегеране считают неприемлемыми.

Как уточняется, очередной раунд переговоров пытаются организовать посредники после безрезультатной встречи в Исламабаде. Тогда стороны не смогли достичь договоренностей, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось.

Обострение между странами произошло после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. По данным иранской стороны, жертвами стали более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако впоследствии США ввели блокаду иранских портов, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
