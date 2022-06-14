Власти Бердянска заявили о готовности городского порта к работе

Как отметил глава ВГА, уже восстановлены крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта.

«Готовы службы лоцманские и, те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии», — цитирует Сауленко РИА Новости.

Бердянск находится под контролем российских войск с конца февраля, отмечает «Свободная пресса». В июне в порту города завершили работы по разминированию.

