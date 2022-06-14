Власти Бердянска заявили о готовности городского порта к работе
Порт Бердянска готов к работе, инфраструктура гавани восстановлена. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко.
Как отметил глава ВГА, уже восстановлены крановое хозяйство, инфраструктура и большинство причалов порта.
«Готовы службы лоцманские и, те, которые необходимы для организации приема судов, отгрузки. Можно сказать, что порт уже в рабочем состоянии», — цитирует Сауленко РИА Новости.
Бердянск находится под контролем российских войск с конца февраля, отмечает «Свободная пресса». В июне в порту города завершили работы по разминированию.
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