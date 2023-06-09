Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям
Жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты. Соответствующие постановления опубликованы на портале регионального правительства.
Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Право на получение имеют жители 15 населенных пунктов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.
Кроме того, выплаты получат жители города Шебекино и 18 близлежащих населенных пунктов, а также пяти сел Грайворонского округа.
На офисное здание в Белгороде 9 июня упал беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Детонации не произошло, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям
- В Новую Каховку вернули электричество
- Кирби: в Вашингтоне не видят для себя угроз из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии
- Глава ВТБ Костин оценил вероятность массовой приватизации
- Конгресс США рассмотрит вопрос признания России спонсором терроризма
- Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам
- Премьер Грузии Гарибашвили заверил канцлера ФРГ Шольца в проевропейском курсе Тбилиси
- ВСУ обстреляли из минометов лодки спасателей в Херсонской области
- Власти опровергли слухи об эпидемии холеры в Одесской области
- «Разные сценарии»: Константинов предрек раздел Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru