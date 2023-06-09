Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям

Жители приграничных районов Белгородской области получат единовременные выплаты. Соответствующие постановления опубликованы на портале регионального правительства.

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Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Право на получение имеют жители 15 населенных пунктов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, выплаты получат жители города Шебекино и 18 близлежащих населенных пунктов, а также пяти сел Грайворонского округа.

На офисное здание в Белгороде 9 июня упал беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Детонации не произошло, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/shebekinoregion
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