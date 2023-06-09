Власти Белгородской области утвердили выплаты отселенным жителям

Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей. Право на получение имеют жители 15 населенных пунктов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, выплаты получат жители города Шебекино и 18 близлежащих населенных пунктов, а также пяти сел Грайворонского округа.

На офисное здание в Белгороде 9 июня упал беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Детонации не произошло, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

