Власти Белгородской области отказались восстанавливать дома богатых жителей после обстрелов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что власти не могут «восстановить бассейны, аквариумы, машины по 10-15 млн рублей».
В ходе совещания, которое транслировалось на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте», глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал о двух домах в Нижнем Ольшанце, пострадавших от обстрелов.
Он сообщил губернатору, что в них проживают «богатые люди», которые, по его мнению, должны «свои придворные и подворные варианты восстанавливать сами».
«При всем уважении к людям, которые пострадали... Справедливость должна быть. Повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить машину и дом за 50 млн рублей, то это другая история», - согласился с ним Гладков.
Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru