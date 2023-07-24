Власти Белгородской области отказались восстанавливать дома богатых жителей после обстрелов

В ходе совещания, которое транслировалось на странице регионального правительства в соцсети «ВКонтакте», глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал о двух домах в Нижнем Ольшанце, пострадавших от обстрелов.

Он сообщил губернатору, что в них проживают «богатые люди», которые, по его мнению, должны «свои придворные и подворные варианты восстанавливать сами».



«При всем уважении к людям, которые пострадали... Справедливость должна быть. Повышенные обязательства берем перед теми, у кого средний и низкий доход. Если человек может купить машину и дом за 50 млн рублей, то это другая история», - согласился с ним Гладков.

Ранее по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

