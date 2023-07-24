Shot: ВСУ за час выпустили более 20 снарядов по Белгородской области

По информации СМИ, сначала под обстрел попало село Прилесье Краснояружского района. Там беспилотник сбросил два снаряда. После под украинским огнем оказалось село Новая Таволжанка в полукилометре от границы с Украиной.



Между тем, ВСУ выпустили шесть мин по селу Журавлёвка в Белгородском районе. Чуть позднее украинский беспилотник сбросил снаряд в 100 метрах от села Журавлёвка. Около половины девятого вечера хутор Старый попал под обстрел ВСУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

