При атаке дрона-камикадзе белгородского села пострадал человек

Вооруженные силы Украины совершили атаку посредством беспилотника-камикадзе на село Репяховка в Белгородской области. Один местный житель получил ранение, проинформировал через соцсети губернатор региона Вячеслав Гладков.

Данный населённый пункт находится в Краснояружском районе. Дрон упал и взорвался. Мужчина получил контузию, он госпитализирован в центральную районную больницу.

Ранее в понедельник, 22 января ВСУ обстреляли два белгородских села. Сначала под удар попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Там никто не пострадал, повреждены два частных домовладения.

Затем был обстрелян посёлок Красное Шебекинского городского округа. Люди также не пострадали. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», там повреждены линии электропередачи, из-за чего свет отключился в пяти населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы.

